Дети в Австралии проехали 900 километров на угнанном джипе

Четверо австралийских подростков угнали внедорожник, загрузили его рыболовными снастями и проехали более 900 километров на юг континента.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на русскую службу Би-Би-Си, трое мальчиков и девочка, в возрасте от 10 до 14 лет, были обнаружены в воскресенье здоровыми и невредимыми в городке Графтон, в штате Новый Южный Уэльс.

В прошлые выходные они выехали из Грейсмира в штате Квинслэнд. Насколько известно, один из мальчиков оставил родителям записку, что уходит из дому.

В полиции сообщили, что намерены предъявить подросткам обвинения, хотя пока не ясно, какие именно.

По информации местных властей, четверо подростков - из разных семей. Они угнали внедорожник одного из родителей.

Утром в воскресенье, примерно в 140 километрах от дома, подростки остановились на бензоколонке в городе Банана, и, согласно сообщениям, заправились, после чего уехали, не расплатившись.

Как рассказал один из работников бензоколонки сиднейской газете Daily Telegraph, по камерам наружного наблюдения было видно, что машина двигалась совершенно нормально, но у него появились сомнения после того, как один из пассажиров вышел для того, чтобы заправить автомобиль.

"Он оказался коротышкой - его голова почти не доставала до окна в машине", - рассказал он.

Вечером того же дня полицейские заметили украденную машину на дороге близ Графтона и погнались за ней. Преследование было прекращено, когда стало понятно, что за рулем сидит подросток и что погоня может оказаться опасной для жизни.

Вскоре автомобиль был обнаружен на обочине дороги в Графтоне. Дети заперлись изнутри, и полицейскому пришлось дубинкой разбить окно, чтобы открыть дверь.

По словам полицейских, подростки, скорее всего, менялись местами за рулем, так как проехать почти тысячу километров для ребенка должно быть довольно сложно.

В полиции сказали, что допросят детей после того, как туда прибудут их родители.

В Квинслэнде и Новом Южном Уэльсе получить водительские права можно лишь по достижении 17 лет.