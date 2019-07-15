Пашинян принял 6-летнего Майкла, который в соцсетях выразил желание встретиться с ним

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 15 июля принял 6-летнего армянина из США Майкла Михани. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на странице правительства в Facebook.

Маленький мальчик через социальную сеть выразил желание встретиться, поговорить и сфотографироваться с Николом Пашиняном. Майкл посетил премьер-министра вместе с 4-летней сестрой.

Никол Пашинян пообщался с малышами, показал свой кабинет, сфотографировался с ними, подарил им глобус, ручку и шапку.