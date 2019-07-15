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Гуманитарная миссия Армении подарила медикаменты Армянскому дому престарелых и госпиталю Алеппо


Гуманитарная миссия Республики Армения в сотрудничестве с генеральным консульством Армении в Алеппо  13 и 15 июля передала медикаменты и медицинские принадлежности Армянскому дому престарелых и военному госпиталю Алеппо.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, администрация Армянского дома престарелых и руководство сирийского военного госпиталя выразили благодарность армянским врачам за безвозмездные медикаменты и медицинские принадлежности, а также за ежедневное медицинское обслуживание.

Начальник военного госпиталя, генерал Файез аль Аюби поблагодарил армянских врачей за помощь сирийцам, пострадавшим в результате войны.

Руководитель госпиталя также поблагодарил власти Армении за их помощь и поддержку.




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