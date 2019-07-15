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Владимир Карапетян коснулся протокола Венецианской комиссии


Пресс-секретарь премьер-министра Владимир Карапетян коснулся озвученных на 119-м заседании Венецианской комиссии замечаний по поводу происходящих в Армении процессов.

В ответ на вопрос Арменпресс о том, как он прокомментирует замечания Венецианской комиссии, Владимир Карапетян отметил: «Во-первых, министерство юстиции Республики Армения уже прокомментировало этот вопрос. Отмечу также, что считаю опубликованный документ неподходящим для комментирования. Мы также должны понимать, как внутренний конфиденциальный документ появился в прессе. Мы постараемся выяснить это обстоятельство через наших представителей в Венецианской комиссии и сделать соответствующие выводы. Как известно, Венецианская комиссия выражает свою позицию по какой-либо стране или проблеме посредством объявлений и официальных писем и сделала это 22 июня, направленным премьер-министру письмом.

Также хочу подчеркнуть, что правительство Армении находится в постоянном контакте и эффективном сотрудничестве с партнерами Венецианской комиссии и придает большое значение двустороннему сотрудничеству в реализации судебно-правовых реформ».




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