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В резиденции президента состоялась церемония присяги министра юстиции Армении


В резиденции президента Республики Армения в присутствии президента Армена Саркисяна и премьер-министра Никола Пашиняна состоялась церемония принесения клятвы министром юстиции Республики Армения Рустамом Бадаляном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, министр поклялся добросовестно выполнять свои обязательства перед народом, соблюдать Конституцию и законы Республики Армения, содействовать соблюдению суверенитета и интересов Республики Армения, оставаться верным высокому званию члена правительства

Президент Саргсян и премьер-министр Никол Пашинян поздравили Рустама Бадасяна и пожелали ему плодотворной работы.




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