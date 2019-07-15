В резиденции президента состоялась церемония присяги министра юстиции Армении

В резиденции президента Республики Армения в присутствии президента Армена Саркисяна и премьер-министра Никола Пашиняна состоялась церемония принесения клятвы министром юстиции Республики Армения Рустамом Бадаляном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, министр поклялся добросовестно выполнять свои обязательства перед народом, соблюдать Конституцию и законы Республики Армения, содействовать соблюдению суверенитета и интересов Республики Армения, оставаться верным высокому званию члена правительства

Президент Саргсян и премьер-министр Никол Пашинян поздравили Рустама Бадасяна и пожелали ему плодотворной работы.