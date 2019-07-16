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Мероприятия предстоящие 16 июля


Государственное информационное агентство «Арменпресс»  представляет ожидаемые сегодня события:

Сегодня, 16 июля, на пресс-конференции выступит заместитель директора Центра оценки и тестирования Каро Насибян. Он подведет итоги вступительных экзаменов.

Под председательством премьер-министра РА в правительстве состоялось обсуждение по вопросам безопасности дорожного движения. На встрече с журналистами участники обсуждения представят подробности.

В Ереване будут представлены результаты исследования, проведенного в рамках программы “Содействие улучшению системы банкротства в Армении”.

Проблема загрязнения воды в озере Севан продолжает оставаться в центре внимания специалистов сферы. Председатель информационной общественной организации “Эколур” Инга Зарафян и председатель ОО “Ассоциация потребителей” Армен Погосян на пресс-конференции представят свои наблюдения.

Министерство труда и социальных вопросов Армении проводит обсуждения вокруг тех проблем, с которыми сталкиваются женщины в разных населенных пунктах Армении. В обсуждении примут участие министры, депутаты НС.

Об этом и других темах можете подробно прочитать на сайте armenpress.am

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