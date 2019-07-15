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Омбудсмен Армении представил детали посещения Роберта Кочаряна


Омбудсмен Армении Арман Татоян на днях посетил второго президента Армении Роберта Кочаряна. Ему не было представлено недовольства условиями содержания под стражей. Как сообщает Арменпресс, Татоян сказал об этом в беседе с журналистами в Национальном Собрании.

«Дело Роберта Кочаряна, второго президента Армении, и все вопросы, связанные с событиями 1 марта, находятся центре моего внимания. Это один из самых актуальных вопросов в Армении. Я посетил Кочаряна несколько дней назад, учитывая озабоченность, которую испытывает адвокатская группа в отношении условий содержания. Моя задача сейчас связана с условиями содержания. В связи с условиями содержания не было представлено никаких жалоб, ситуация прежняя», - сказал Татоян.

Что касается связанных с делом вопросов, то, хотя омбудсмену была представлена озабоченность, Татоян подчеркнул, что он не имеет права вмешиваться в дела или давать оценки.

Он отметил, что ему известно о вопросах стороны защиты к конкретным судьям. «Но я не могу сейчас выразить свою позицию, потому что каждый из них касается полномочий судьи в конкретном деле. Защитник Алюмян обратился ко мне публично, после чего мы поговорили, обсудили вопрос и договорились, что он представит аргументы по этим вопросам в письменном виде, и после детального обсуждения мы поймем, входит это в наши полномочия или нет», - сказал Татоян.




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