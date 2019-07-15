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NBC: Трамп собирается отправить в отставку министра торговли США уже этим летом


Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отправить в отставку министра торговли Уилбура Росса в ближайшее время, возможно, до конца лета текущего года. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщила телекомпания NBC со ссылкой на свои источники.

По их данным, Трамп "разочарован тем, как Росс руководит Бюро переписи населения, являющимся структурным подразделением Министерства торговли", и "звонит своим союзникам за пределами Белого дома, обсуждая возможность смены Росса уже этим летом".

Недовольство главы Белого дома вызвано провалом его усилий включить вопрос о гражданстве жителей США при проведении переписи населения в 2020 году. Телекомпания подчеркивает, что ранее Трамп уже высказывал раздражение по поводу деятельности 81-летнего министра, в частности, его недостаточной жесткостью при проведении торговых переговоров с Китаем. Тем не менее президент все же до последнего времени неизменно выражал поддержку Россу, с которым поддерживает давние дружеские отношения и который является членом его кабинета почти с самого начала формирования после выборов 2016 года.

 

 




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