Офис Энфиаджяна предусматривает проведение сборов рабочей группы по регулированию дорожного движения

Офис вице-спикера Национального собрания РА, члена фракции “Процветающая Армения” Ваге Энфиаджяна с целью минимального сокращения числа дорожно-транспортных происшествий, регулирования дорожного движения планирует изучить международный опыт и выступить с законодательной инициативой. С этой целью офис Энфиаджяна планирует собрания рабочей группы, для участия приглашает в группу заинтересованных лиц.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в офисе Энфиаджяна.

“Принимая во внимание статистику дорожно-транспортных происшествий, ряд происшествий со смертельным исходом, произошедших в последнее время, становится очевидным, что существующие законодательные регулирования недостаточны для комплексного решения, направленного на регулирование движения и минимальное уменьшение числа происшествий. Мы уверены, что урегулирование проблемы станет возможным, в первую очередь, путем введения более строгой ответственности за предусмотренные за некоторые деяния наказания, а некоторые - путем их криминализации. Учитывая вышеизложенное, сообщаем, что офис заместителя председателя НС РА Ваге Энфиаджяна предусматривает собрания рабочей группы для изучения существующей ситуации и международного опыта и выступления с законодательной инициативой”, - говорится в сообщении.

Офис приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в обсуждениях рабочей группы для внесения предложений и соответствующих решений (номер телефона: 011 - 513-690, Эл.почта: [email protected])”.

В постскриптуме были представлены также некоторые статистические данные. В частности, за первые пять месяцев 2018 года зарегистрировано 1362 дорожно-транспортных происшествия, 114 погибших, 1976 раненых, а за первые пять месяцев 2019 года -1663 ДТП, 122 погибших и 2413 раненых.