В Айраванке по субвенциальной программе асфальтируется улица “Добро пожаловать”

В селе Айраванк Гегаркуникской области в рамках субвенциальной программы асфальтируется улица “Добро пожаловать”, протяженностью 500 метров и площадью около 2500 квадратных метров.

Как сообщил «Арменпресс» староста села Айраванк Сасун Амбарцумян, общая стоимость программы составляет 18,5 млн драмов, 60% из которых выделило правительство Армении, 40% - муниципалитет Айраванка. Строительные работы начались с 9 июля и завершатся в середине сентября этого года. “Эта дорога капитально не ремонтировалась с 1960 - х годов, когда впервые была заасфальтирована. Он ведет к школе, сельской управе, медпункту, сельскохозяйственным угодьям. Дорога употреблялась с большой трудностью, а по завершении этой программы проблема полностью будет решена”, - сообщил глава общины.

Хосров Хлхатян