Время в Ереване: 11:07:36,   15 Июль

В Айраванке по субвенциальной программе асфальтируется улица “Добро пожаловать”


В селе Айраванк Гегаркуникской области в рамках субвенциальной программы асфальтируется улица “Добро пожаловать”, протяженностью 500 метров и площадью около 2500 квадратных метров.

Как сообщил «Арменпресс» староста села Айраванк Сасун Амбарцумян, общая стоимость программы составляет 18,5 млн драмов, 60% из которых выделило правительство Армении, 40% - муниципалитет Айраванка. Строительные работы начались с 9 июля и завершатся в середине сентября этого года. “Эта дорога капитально не ремонтировалась  с 1960 - х годов, когда впервые была заасфальтирована. Он ведет к школе, сельской управе, медпункту, сельскохозяйственным угодьям. Дорога употреблялась с большой трудностью, а по завершении этой программы проблема полностью будет решена”, - сообщил глава общины.

Хосров Хлхатян




Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

10:29, 10.07.2019
Просмотрели 2132 раз
КГД и Агентство “Экспертиз Франс” подписали договор о консультационной службе

18:28, 10.07.2019
Просмотрели 1949 раз
Ереванская ТЭЦ возобновила работу

19:27, 10.07.2019
Просмотрели 1898 раз
Армения получила статус наблюдателя в Тихоокеанском альянсе

17:30, 10.07.2019
Просмотрели 1886 раз
Азиатские индексы - 10-07-19

19:19, 10.07.2019
Просмотрели 1716 раз
Ереванский метрополитен возобновил работу

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации