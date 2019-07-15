Специалисты считают нынешнее армянское информационное поле прозрачным

Фонд международного правового сотрудничества (IRZ, Германия) совместно с Ереванским пресс-клубом организовали конференцию “Медиа-сообщество. Армения 2019”.

Как передает «Арменпресс», в ходе конференции были обсуждены вопросы прозрачности СМИ, хорошего управления, журналистской этики, медиа-законодательства и др.

Вице-посол Федеративной Республики Германия Клаус Венделбергер говорил о плюрализме медиа в Армении.

“Я могу сказать, что после бархатной революции, действительно, прозрачность в армянской прессе очень велика. Журналисты сегодня свободны, и есть довольно большой плюрализм”, - отметил Венделбергер.

Менеджер программ Фонда международного правового сотрудничества Амалия Вукерт выразила уверенность, что форум будет успешным, и они смогут работать лучше.

Председатель Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян отметил, что они только начинают сотрудничать с организацией IRZ и выразил надежду, что она будет эффективной.

“На мефиа-пространстве был период, когда был застой, но сейчас мы, кажется, выходим из этой ситуации. Сегодня есть множество интересных мероприятий для урегулирования и улучшения поля СМИ”, - отметил Навасардян и добавил, что армянские СМИ начали работать прозрачнее.

Эксперт по конституционному праву и медиа Томас Виерни подчеркнул, что они планируют создать правовую основу для повышения ответственности местных СМИ.

“Программа будет реализована до декабря текущего года. В течение ближайших месяцев в рамках программы будут проведены мастер-классы, конференции и семинары. Их будут вести немецкие специалисты.

Программа будет направлена на создание новых механизмов для армянских СМИ, повышение их ответственности, урегулирование вопросов, связанных с реализацией свободы слова, а также создание демократических и независимых СМИ”, - сказал Виерни.

Эксперт подчеркнул, что для эффективности IRZ будет учитывать опыт программы в Грузии.