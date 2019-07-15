Хант считает, что еще есть шанс сохранить ядерную сделку с Ираном

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе еще можно сохранить в силе, хотя шанс на это не столь велик. Об этом министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил по прибытии на открывающееся в понедельник в Брюсселе заседание министров иностранных дел ЕС, посвященное ситуации вокруг Ирана.

На вопрос журналистов, является ли СВПД "мертвой" сделкой, руководитель британского МИД ответил: "Она еще не умерла. Мы полностью привержены тому, чтобы удержать Ближний Восток от обладания ядерным оружием, ведь если Иран станет его обладателем и другие страны этого региона тоже, то ситуация будет очень токсичной и опасной. Поэтому мы ищем пути сохранения ядерной сделки, которая является лучшим способом обеспечить безъядерный статус всего Ближнего Востока",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам Ханта, "хотя и в определенной степени сокращающийся, но все же небольшой шанс сохранить сделку остается", поскольку Иран еще не подошел вплотную к созданию атомной бомбы.