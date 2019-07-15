Татевик Ревазян коснулась злоупотреблений в сфере авиации

Правительство Армении уведомляют о всех имеющихся в сфере гражданской авиации проблемах и злоупотреблениях. Об этом на пресс-конференции в «Арменпресс» сказала председатель Комитета гражданской авиации Армении Татевик Ревазян.

“Проблемы были связаны не только с Комитетом, они касались аэропорта, различных наших услуг. Да, есть проблемы, не могу сейчас открыто говорить об этом, но Вы можете предположить, что аэропорт и вообще авиация такие сферы, где много проблем, речь идет также и о возможных злоупотреблениях. Я озвучила их в правительстве, нет ничего, о чем не знали бы в правительстве”, - сказала Татевик Ревазян. О какой сумме идет речь, председатель комитета не пожелала отмечать.

“Я уверена, что вся информация не доходит до меня. Я обращаюсь в те органы, к которым нужно обращаться, они тоже занимаются этим”, - сказала она.