Татевик Ревазян отреагировала на высказанную в ее адрес фразу депутата НС “красивая девушка”

Председатель Комитета гражданской авиации Армении Татевик Ревазян не обиделась на руководителя парламентской фракции “Просвещенная Армения” Эдмона Марукяна за высказанную в ее адрес фразу “красивая девушка”.

На пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» Татевик Ревазян отметила, что она посмеялась немного над этим высказыванием. “Знаете, я придаю важное значение тому, чтобы в Армении произошли изменения. Надо научиться тому, что не обязательно, чтобы чиновник был бы взрослый человек, с животом, с лысиной, коррумпированным. То есть, начнем понемногу привыкать к новому образу. Я не соответствовала каким-либо критериям до принятия гражданской авиации, потому что я не была такой личностью, и многим очень трудно это принять”, - сказала Татевик Ревазян. Она отметила, что чувствует большую разницу между обсуждениями в Армении и за рубежом. “Когда я общаюсь с руководителями различных международных структур, имею совершенно противоположную картину. Вообще не говорится о красоте, потому что это не профессионально. Они этого не допустят”, - добавила она.

23 июня в прямом эфире Фейсбук Марукян коснулся ситуации в Грузии и предложил правительству увеличить количество рейсов из Гюмри в Россию и в обратном направлении. “Призываю очень красивую девушку - начальника Управления гражданской авиации - и наше блестяще работающее правительство, чтобы в эти дни они очень быстро предприняли бы меры и урегулировали бы эту проблему. Мы просто не должны упускать эту возможность”, - отметил Марукян.