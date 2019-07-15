Всего за неделю на сайте “Активный гражданин” было представлено 26 предложений

На электронном сайте “Активный гражданин”, запущенном с 8 июля (activecitizen.am) уже зарегистрировались 633 гражданина и представили 26 предложений по реформированию Еревана. Как сообщает «Арменпресс», граждане представили довольно интересные проекты и предложения, касающиеся почти всех сфер города.

Гражданин Петрос Саркисян, например, предлагает, чтобы сэкономить время спешащих людей установить расписание у касс метро.

Тельман Тевосян для развития скейта в Армении и для организации активного отдыха предлагает построить сады для этого вида спорта.

Другой гражданин, с целью решения экологических проблем, предлагает установить в Ереване терминалы, принимающие опасные бытовые отходы.

Предлагающие проекты размещают фото, видео и размер предполагаемой суммы для реализации проекта.

Для реализации предложений, получивших максимальное количество голосов со стороны граждан на сайте activecitizen.am, из бюджета мэрии Еревана выделена будет выделена сумма в 500 млн драмов.

Предложения может представить любой гражданин, в голосовании могут участвовать только те, кто имеет право участия в выборах в органы местного самоуправления Еревана. Голосование начнется 10 октября 2019 года.

Создание платформы в 2019 году инициировала мэрия Еревана с целью обеспечения более эффективной и тесной связи с гражданами и осуществления совместного управления. Благодаря платформе “Активный гражданин” жители Еревана имеют возможность улучшить свое сотрудничество с муниципалитетом, сделав город более комфортным и привлекательным. В то же время, для мэрии Еревана эта платформа предложений - система сбора проблем, волнующих граждан, и единый поиск решений.