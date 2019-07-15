Время в Ереване: 11:07:36,   15 Июль

Всего за неделю на сайте “Активный гражданин” было представлено 26 предложений


На электронном сайте “Активный гражданин”, запущенном с 8 июля (activecitizen.am) уже зарегистрировались 633 гражданина и представили 26 предложений по реформированию Еревана. Как сообщает «Арменпресс», граждане представили довольно интересные проекты и предложения, касающиеся почти всех сфер города.

Гражданин Петрос Саркисян, например, предлагает, чтобы сэкономить время спешащих людей установить расписание у касс метро.

Тельман Тевосян для развития скейта в Армении и для организации активного отдыха предлагает построить сады для этого вида спорта.

Другой гражданин, с целью решения экологических проблем, предлагает установить в Ереване терминалы, принимающие опасные бытовые отходы.

 Предлагающие проекты размещают фото, видео и размер предполагаемой суммы для реализации проекта.

Для реализации предложений, получивших максимальное количество голосов со стороны граждан на сайте activecitizen.am, из бюджета мэрии Еревана выделена будет выделена сумма в 500 млн драмов.

Предложения может представить любой гражданин,  в голосовании могут участвовать только те, кто имеет право участия в выборах в органы местного самоуправления Еревана. Голосование начнется 10 октября 2019 года.

Создание платформы в 2019 году инициировала мэрия Еревана с целью обеспечения более эффективной и тесной связи с гражданами и осуществления совместного управления. Благодаря платформе “Активный гражданин” жители Еревана имеют возможность улучшить свое сотрудничество с муниципалитетом, сделав город более комфортным и привлекательным. В то же время, для мэрии Еревана эта платформа предложений - система сбора проблем, волнующих граждан, и единый поиск решений.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

10:29, 10.07.2019
Просмотрели 2118 раз
КГД и Агентство “Экспертиз Франс” подписали договор о консультационной службе

18:28, 10.07.2019
Просмотрели 1937 раз
Ереванская ТЭЦ возобновила работу

19:27, 10.07.2019
Просмотрели 1886 раз
Армения получила статус наблюдателя в Тихоокеанском альянсе

17:30, 10.07.2019
Просмотрели 1871 раз
Азиатские индексы - 10-07-19

19:19, 10.07.2019
Просмотрели 1705 раз
Ереванский метрополитен возобновил работу

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации