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Министр юстиции РА принял посла РФ в Армении


Министр юстиции Рустам Бадасян 15 июля принял чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Армении Сергея Копыркина.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью Министерства юстиции РА, Рустам Бадасян приветствовал посла и выразил готовность к углублению сотрудничества.

Посол Копыркин поблагодарил за прием и отметил, что Российская Федерация с уважением относится к происходящим в Армении событиям и готова в результате активного взаимодействия развивать сотрудничество между двумя странами по разным направлениям.

В ходе встречи министр и посол обсудили возможности расширения сотрудничества между двумя странами в рамках ЕАЭС, коснулись намеченных в Армении реформ в антикоррупционной и судебно-правовой сферах, в частности, совершенствования института декларирования имущества, доходов, расходов должностных лиц, уточнения оснований для возбуждения дисциплинарного производства в отношении судьи и других вопросов.




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