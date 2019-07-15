Утверждены дни экзаменов по сертификации директоров общеобразовательных учебных заведений

Приказом министра образования, науки, культуры и спорта РА Араика Арутюняна утвержден график экзаменов по получению сертификата на управление общеобразовательным учебным заведением.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.

Экзамены по сертификации директоров общеобразовательных учебных заведений пройдут в ЕГПУ им.Х. Абовяна с 23 июля по 22 августа.

Согласно графику, установленному приказом министра, для сертификации установлены следующие дни: 23, 26, 27, 31 июля и 2, 3, 6, 8, 9, 13, 15, 17, 20, 22 августа. Экзамены будут начинаться в 09:00.

Для участия в экзаменах по сертификации на право руководства общеобразовательным учебным заведением обратились 356 претендентов.