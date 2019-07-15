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Омбудсмен Армении планирует основать областные подразделения также и в Тавуше и Лори


Защитник прав человека Арман Татоян для быстрого реагирования считает приоритетным создание подразделений омбудсмена также и в Тавушской и Лорийской областях. Не исключено, что в Тавуше создадут областное подразделение даже до утверждения бюджета 2020 года.

Как передает «Арменпресс», об этом Татоян сказал в ходе обсуждения Государственного бюджета Армении на 2020 года, созванного постоянной комиссией НС Армении по защите прав человека и общественным вопросам, отвечая на вопросы депутатов.

“На данный момент у омбудсмена есть подразделения в трех областях -Гегаркунике, Сюнике и Шираке. Мы придаем важность еще большему расширению омбудсмена, поскольку бывают ситуации, когда возникает необходимость быстрого реагирования. Первоочередными задачами являются Тавушская и Лорийская области. Возможно, еще до утверждения бюджета 2020 года мы в Тавуше создадим областное отделение. На данный момент оно пока не создано, но работа ведется”, - сказал Татоян.

Омбудсмен планирует усилить также и функции быстрого реагирования. Уже два года как работает новая система, и круглосуточная горячая линия имеет специальный звукозаписывающий аппарат. Офис омбудсмен, для более детального ознакомления и решения проблем, записывает исходящие звонки. Одновременно действуют несколько телефонных линий, для того чтобы они не были заняты для звонков граждан.




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