Хачанов - 8-й в рейтинговой таблице ATP, Уильямс выбыла из десятки

Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов впервые в своей карьере занимает 8-е место в рейтинговой таблице ATP.

Как передает «Арменпресс», в новой рейтинговой таблице Хачанов, по сравнению с предыдущей, поднялся на одну строчку. Лидирует новый чемпион Уимблдона Новак Джокович. За ним следуют Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Доминик Тим, Александр Зверев, Кей Нисикори. В топ -10 вошли также Фабио Фонини и Даник Медведев.

В женском рейтинге WTA лидирует Эшли Барти из Австралии. Вторая - румынка Симона Халеп, которая впервые вышла в финал Уимблдона и одержала победу на турнире. Серена Уильямс -лишь 12-я.