Евро-2019: В борьбу вступают команды группы “В”

На проходящем в Ереване чемпионате Европы до 19 лет борьбу начнут команды группы “В”.

Как передает «Арменпресс», в первом матче первого тура группового этапа сборная Норвегии на стадионе Футбольной академии сыграет с командой Ирландии (начало в 18:45), а Чехия померится силами со сборной Франции (начало в 21:00 на Республиканском стадионе).

В стартовавшем накануне матче открытия турнира сборная Армении со счетом 1:4 проиграла Испании, а действующие чемпионы - португальцы победили в игре с итальянцами со счетом 3:0.

Чемпионат Европы 2019 года до 19 лет в этом году проводится в Армении. Матчи состоятся на Республиканском стадионе, а также на стадионах “Бананц” и технического центра ФФА.

8 команд разделены на две подгруппы “А” и “Б”: в группе “A” кроме сборной Армении выступают также сборные Испании, Италии и Португалии. В группе “B” - сборные Норвегии, Ирландии, Чехии и Франции.

Билеты на матчи Евро-2019 в продаже и стоят от 200 до 500 драмов.

Варвара Айрапетян