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Омбудсмен Армении планирует уделить большое внимание вопросам судебной власти


Защитник прав человека Армении Арман Татоян, офис омбудсмена планируют в следующем году уделить большое внимание вопросам, касающимся судебной власти и совершенствованию судебной практики.

Как передает «Арменпресс», Татоян сообщил об этом в постоянной комиссии НС по защите прав человека и общественным вопросам, представляя бюджетные программы, включенные в предварительный вариант проекта Закона РА “О государственном бюджете на следующий год”.

“В следующем году мы планируем уделить большое внимание вопросам, касающимся судебной власти и совершенствованию судебной практики. Омбудсмен имеет установленную законом функцию - представлять высшему органу судебной власти предложения, направленные на совершенствование судебной практики. Кроме того, мы проводим мониторинг судебных заседаний и осуществляем наши работы также и другими средствами. В судебной системе важнейшее значение имеет состояние защиты прав человека, и мы являемся сторонниками этого, для того чтобы иметь независимую судебную власть”, - сказал Татоян.

В аппарате омбудсмена действует отдел по защите прав детей. Татоян сообщил, что вскоре будет действовать также отдел защиты прав лиц с инвалидностью и пожилых людей. Сейчас ведутся работы по разработке Устава. Он заверил, что работы будут вестись как на индивидуальном уровне, так и на уровне изменений во всей правовой системе.

Татоян также отметил важность защиты прав отдельных групп лиц, например, защиты прав беженцев и лиц, попросивших убежище. “Но важна и актуальна также и защита прав женщин и предотвращение насилия в отношении женщин.  Мы в этом вопросе,  также как и во всех других  придаем важное значение повышению уровня информированности и проведению совместных работ”, - отметил омбудсмен.




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