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Оппозиция Венесуэлы возвращается на Барбадос для продолжения переговоров с властями


Представители венесуэльской оппозиции продолжат переговоры с правительством страны на Барбадосе при посредничестве Норвегии. Об этом сообщила пресс-служба лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в Twitter,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Делегация, назначенная исполняющим обязанности президента Хуаном Гуайдо, возвращается на Барбадос, чтобы в срочном порядке продолжить переговорный процесс при посредничестве Норвегии, чтобы добиться перемен, которые положат конец страданиям венесуэльцев", - говорится в сообщении.

 

 




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