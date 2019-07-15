Оппозиция Венесуэлы возвращается на Барбадос для продолжения переговоров с властями
Представители венесуэльской оппозиции продолжат переговоры с правительством страны на Барбадосе при посредничестве Норвегии. Об этом сообщила пресс-служба лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в Twitter,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
"Делегация, назначенная исполняющим обязанности президента Хуаном Гуайдо, возвращается на Барбадос, чтобы в срочном порядке продолжить переговорный процесс при посредничестве Норвегии, чтобы добиться перемен, которые положат конец страданиям венесуэльцев", - говорится в сообщении.
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