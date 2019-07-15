В Ланджахбюре на государственные средства асфальтируется 7 800 квадратных метров дороги

В селе Ланджахбюр Гегаркуникской области, за счет средств, выделенных из государственного бюджета, асфальтируется 1300 метров дорога общей площадью 7800 квадратных метров.

Как сообщил «Арменпресс» староста села Ланджахбюр Юрик Багдасарян, строительные работы начались в октябре прошлого года и уже подходят к концу. На асфальтирование улиц Месропа Маштоца и Хачатура Абовяна из государственного бюджета выделено около 70 млн драмов.

”Была реализована жизненно важная для Ланджахбюра программа. В то же время это дорога, ведущая в деревенскую школу, которая на протяжении десятилетий не подвергалась капитальному ремонту, и пользовались ею с большой трудностью. Начатое в прошлом году строительство было временно прекращено из-за неблагоприятных погодных условий. В прошлом году были осуществлены работы по установке и укладке земельных и дренажных систем, а с июня этого года началось асфальтирование, которое завершится уже в ближайшие дни”, - отметил Юрик Багдасарян.

Хосров Хлхатян