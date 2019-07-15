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Глава МИД Нидерландов призвал Иран придерживаться обязательств по СВПД


Правительство Ирана должно придерживаться своих обязательств, взятых в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил в понедельник глава МИД Нидерландов Стеф Блок, прибывший на заседание глав МИД стран Евросоюза.

"Это очень серьезная тема, - отметил он. - Мы обеспокоены развитием ситуации вокруг Ирана, иранское правительство должно придерживаться своих обязательств". При этом министр выразил надежду, что последние события не приведут к расторжению сделки,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

СВПД был заключен Ираном с постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

 

 




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