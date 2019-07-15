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Спасатели пришли на помощь автомобилю, повисшему над оврагом


 14-го июля в 11:54 в службу “911” поступил звонок о том, что возле ресторанного комплекса “Ибица”  на проспекте Мясникяна города Еревана автомобиль выехал за пределы проезжей части дороги и повис над оврагом, необходима помощь спасателей.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда СС МЧС РА.

Спасатели автомобиль марки “Mercedes” убрали за пределы проезжей части дороги.




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