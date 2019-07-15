У 27-летнего жителя Еревана обнаружены наркотики в особо крупных размерах

В следственном отделе Шенгавитского административного района СК Армении ведется расследование для выяснения всех обстоятельств незаконного оборота наркотиков в особо крупных размерах. Один человек арестован.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, в результате предпринятых совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью Полиции РА мероприятий, 12 июля 2019 года по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотиков были подвергнуты приводу двое жителей Еревана 1992 и 1996 гг. рождения.

При личном обыске в сумке одного из них - 27-летнего юноши, было обнаружено 5 полиэтиленовых пакетов с содержанием кристаллической массы по 0.45 г, 0.67 г, 0.43 г, 0.42 г и 0.45 г и 11 пакетов с содержанием желто-зеленоватого вещества общей массой в 10.27 г.

Кроме того в машине молодого человека было обнаружено еще 2 пакета с кристаллической массой весом по 0.44 грамма и 0.69 грамма.

По данному факту в Шенгавитском отделе Полиции РА возбуждено уголовное дело по пункту 2 части 3 статьи 266 и части 3 статьи 268 Уголовного кодекса Р. 13 июля 2019 году дело был получено в следственном отделе административного района Шенгавит и принято в производство. 27-летний молодой человек задержан.

С целью выяснения обстоятельств, имеющих существенное значение для уголовного дела, назначены судебно-токсикохимическая и судебно-химическая экспертизы.

В ходе судебно-химической экспертизы выяснилось, что кристаллическая масса в пакетах является метамфетамином, а желто-зеленоватое вещество – марихуаной.

По совокупности полученных достаточных доказательств молодому человеку 1992 г.р. предъявлено обвинение по пункту 2 части 3 статьи 266 Уголовного кодекса РА (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров с целью сбыта или их незаконная реализация в особо крупных размерах).

Следователь представил в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения, в виде заключения под стражу.

Предпринимаются необходимые следственные действия для выяснения источника приобретения наркотиков, обеспечения всестороннего, объективного и полного расследования.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.