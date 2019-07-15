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CNN: число погибших в результате наводнений и оползней в Непале увеличилось до 65


Число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в Непале, достигло 65, сообщил в понедельник телеканал CNN со ссылкой на полицию страны.

Ранее поступала информация о 55 жертвах. К настоящему времени, по данным правоохранительных органов Непала, не менее 30 человек числятся пропавшими без вести. Еще почти 40 человек получили ранения,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Проливные дожди начались в Непале в четверг. Стихия затронула более 20 районов страны, эвакуированы свыше 1,4 тыс. человек. В результате оползней оказались заблокированы несколько автотрасс. Почти 30 тыс. сотрудников сил безопасности мобилизованы для того, чтобы оказать необходимую помощь.

Как прогнозируют синоптики, погода в затронутых стихией регионах начнет улучшаться в течение понедельника.

 

 




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