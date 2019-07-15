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СМИ: в Испании рейсы 320 поездов отменили из-за забастовки


Рейсы около 320 поездов отменены из-за начавшейся в понедельник забастовки работников испанского железнодорожного оператора Renfe. Об этом сообщила газета El Pais.

Организует стачку, которая должна завершиться в 23:00 по местному времени (00:00 мск), Профсоюзная конфедерация Рабочих комиссий. Забастовка отразится на движении высокоскоростных поездов, поездов дальнего и регионального следования. Испанские власти обязуют железнодорожные службы, несмотря на стачку, поддерживать минимальный уровень услуг,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Сотрудники Renfe требуют создания рабочих мест, сокращения трудового дня и повышения зарплаты.

Оператор предлагает пассажирам, чьи планы были нарушены из-за забастовки, поменять или вернуть билеты на бесплатной основе.

 

 




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