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В Ереване спасатели устранили утечку газа


15-го июля в 02:21 в службу “911” МЧС РА поступил звонок о том, что из газового баллона возле дома 62/5 на улице Молдовакан города Ереван произошла утечка газа. Необходима помощь спасателей. Как передает «Арменпресс», на место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда СС МЧС Армении.

На месте выяснилось, что из газового баллона, находящегося по соседству с домом 29/5 по улице Молдовакан, произошла утечка без возгорания. Спасатели устранили утечку газа и перенесли баллон в безопасное место.




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