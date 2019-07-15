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На международной олимпиаде по физике команда Армении завоевала пять медалей: Араик Арутюнян


На международной олимпиаде по физике команда Армении завоевала пять бронзовых медалей. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян.

“То есть, все члены команды возвращаются с медалями. В прошлом году у нашей команды было одно серебро, одна бронза и одна грамота. В будущем году необходимо развить этот успех и работать на повышение качества медалей”, - отметил Араик Арутюнян.




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