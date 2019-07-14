В Париже протестующие начали строить баррикады на Елисейских полях

Столкновения с полицией, начавшиеся в Париже вскоре после завершения военного парада по случаю Национального праздника Франции - Дня взятия Бастилии, переместились в район Елисейских полей, как сообщает Арменпресс, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.

Ппротестующие стаскивают на главную улицу французской столицы железные ограждения, оставшиеся на тротуарах с утра. Группы полицейского спецназа предпринимают попытки раскидать конструкции.

Столкновения с полицией происходят в разных местах на Елисейских полях, то и дело улицу затягивает дым от дымовых шашек, а ветер приносит слезоточивый газ.

По информации телеканала BFMTV, который ссылается на данные полиции, за первую половину дня воскресенья задержано уже 152 человека.