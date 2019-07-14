Время в Ереване: 11:07:36,   14 Июль

В Париже протестующие начали строить баррикады на Елисейских полях


Столкновения с полицией, начавшиеся в Париже вскоре после завершения военного парада по случаю Национального праздника Франции - Дня взятия Бастилии, переместились в район Елисейских полей, как сообщает Арменпресс, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.

Ппротестующие стаскивают на главную улицу французской столицы железные ограждения, оставшиеся на тротуарах с утра. Группы полицейского спецназа предпринимают попытки раскидать конструкции.

Столкновения с полицией происходят в разных местах на Елисейских полях, то и дело улицу затягивает дым от дымовых шашек, а ветер приносит слезоточивый газ.

По информации телеканала BFMTV, который ссылается на данные полиции, за первую половину дня воскресенья задержано уже 152 человека.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

10:29, 10.07.2019
Просмотрели 1845 раз
КГД и Агентство “Экспертиз Франс” подписали договор о консультационной службе

18:28, 10.07.2019
Просмотрели 1658 раз
Ереванская ТЭЦ возобновила работу

19:27, 10.07.2019
Просмотрели 1627 раз
Армения получила статус наблюдателя в Тихоокеанском альянсе

17:30, 10.07.2019
Просмотрели 1584 раз
Азиатские индексы - 10-07-19

19:19, 10.07.2019
Просмотрели 1471 раз
Ереванский метрополитен возобновил работу

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации