В правительстве обсуждены вопросы реализации земельных реформ

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня в правительстве провел совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы реализации земельных реформ в Армении.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, заместитель министра экономики Артак Камалян представил анализ ситуации в сфере обработки земель сельскохозяйственного назначения в Армении. Он отметил, что, согласно исследованиям, фермеры в Армении не обрабатывают определенное количество сельскохозяйственных земель по разным причинам (раздробленность земельных участков, финансовые проблемы, нехватка поливной воды, низкая урожайность, нехватка сельхозтехники и т.д.) и мероприятие, которые необходимо предпринять в рамках реформ, должны быть направлены на повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, развитие рынка земель. Предлагается решить проблему неиспользованных сельскохозяйственных земель в 2020-2022 годах поэтапно путем реализации законодательных изменений в Земельном кодексе, картографирования земель, создания институциональных, правовых и инфраструктурных возможностей и платформ, а также установления четких механизмов ответственности при неиспользовании земель.

По данной теме состоялся обмен мнениями, был обсужден ряд вопросов эффективного осуществления земельных реформ, участники совещания представили ряд предложений.

Премьер-министр отметил, что стратегическая цель земельной реформы исходит из стратегии экономического развития: изменение структуры экономики и переход от аграрной к индустриальной стране. Глава правительства поручил заместителю министра экономики обобщить озвученные в ходе обсуждения предложения, доработать концепцию реформы и обсудить с ответственными ведомствами детали начала пилотной программы по земельным реформам в одной из областей.