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Стартовый  состав сборной Армении   М19  в  игре  против  команды Испании — Евро-2019


Стал известен стартовый  состав сборной Армении   М19  в  игре  против  команды Испании — Евро-2019.

Как  передает Арменпресс, в первом матче командного этапа  против  команды Испании  Артур Восканян выведет на поле следующих игроков: Мелконяна, Оганесяна, Казаряна, Мкртчяна, Егиазаряна, Ованнисяна, Курбашяна, Григоряна, Хамояна, Азизяна, Губасаряна.

Матч начнется в 18:45.




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