Стал известен стартовый состав сборной Армении М19 в игре против команды Испании — Евро-2019.

Как передает Арменпресс, в первом матче командного этапа против команды Испании Артур Восканян выведет на поле следующих игроков: Мелконяна, Оганесяна, Казаряна, Мкртчяна, Егиазаряна, Ованнисяна, Курбашяна, Григоряна, Хамояна, Азизяна, Губасаряна.

Матч начнется в 18:45.