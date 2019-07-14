Число жертв камнепада на дороге Алаверди-граница Грузии выросло до 2, пострадал один.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА.

14 июля в 13:56 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что на 20 км дороги Алаверди-грузинская граница произошел камнепад: повреждены автомобили, есть пострадавшие – необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что есть погибшие – К.Г. (1984 г/р) и Л.М. (2007 г/р), и пострадавший – В.М. (1984 г/р).

В.М. был доставлен в МЦ Алаверди, где медики оценили его состояние как тяжелое. Затем В.М. перевезли в Ереван.

Министерство предоставит дополнительную информацию.