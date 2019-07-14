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Число жертв  камнепада на дороге Алаверди-граница Грузии выросло до 2


Число жертв  камнепада на дороге Алаверди-граница Грузии выросло до 2, пострадал один.

Об этом Арменпресс сообщили  в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА.

14 июля   в 13:56 часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что на 20  км дороги Алаверди-грузинская граница произошел камнепад: повреждены  автомобили,  есть   пострадавшие – необходима   помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Выяснилось, что есть  погибшие – К.Г. (1984 г/р) и Л.М. (2007 г/р), и  пострадавший – В.М. (1984 г/р).

В.М. был доставлен в  МЦ Алаверди, где  медики оценили его  состояние  как  тяжелое. Затем В.М.  перевезли в Ереван.

Министерство предоставит дополнительную информацию.




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