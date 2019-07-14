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В ДТП близ села  Кети пострадали 5 человек


14 июля   в 14:59 часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что близ села  Кети (Ширакская область)  произошло ДТП,   есть   пострадавшие – необходима   помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, выяснилось, что есть 5 погибших.

Министерство предоставит дополнительную информацию.

 

 




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