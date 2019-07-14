В ДТП близ села Кети пострадали 5 человек
14 июля в 14:59 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что близ села Кети (Ширакская область) произошло ДТП, есть пострадавшие – необходима помощь спасателей.
На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, выяснилось, что есть 5 погибших.
Министерство предоставит дополнительную информацию.
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