В ДТП близ села  Кети пострадали 5 человек

14 июля в 14:59 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что близ села Кети (Ширакская область) произошло ДТП, есть пострадавшие – необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, выяснилось, что есть 5 погибших.

Министерство предоставит дополнительную информацию.