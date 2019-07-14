Комиссии по государственно-правовым вопросам НС Арцаха  и НС  Армении обсудили проект ИК Арцаха

14-го июля в парламенте Арцаха состоялось совместное заседание постоянных комиссий по государственно-правовым вопросам Национального собрания Республики Арцах и Национального собрания Республики Армения, которое вели председатели комиссий Овик Дживанян и Владимир Варданян. Повестка дня совместного заседания включала один вопрос - обсуждение Избирательного кодекса Республики Арцах.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Национального собрания Арцаха, открывая заседание, председатель постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам НС Республики Арцах Овик Дживанян поприветствовал организацию совместного заседания, подчеркнув необходимость обсуждений в различных форматах такого важного для страны политико-правового документа как Избирательный кодекс.

В своем вступительном слове председатель постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам НС РА Владимир Варданян подчеркнул важность практических связей между парламентами двух армянских стран и выразил готовность провести эффективные обсуждения вокруг Избирательного кодекса.

Председатель Национального собрания Республики Арцах Ашот Гулян поприветствовал совместное заседание двух комиссий, подчеркнув, что этим на практике проявляется сотрудничество между парламентами, что является взаимовыгодным с точки зрения обмена законодательным опытом. Возвращаясь к Избирательному кодексу, председатель парламента отметил, что обсуждения по проекту были организованы с обеспечением широкого участия как внепарламентских сил Арцаха, так и представителей государственных учреждений и экспертного сообщества Республики Армения.

Представляя проект Избирательного кодекса Республики Арцах, министр юстиции Республики Арцах Арарат Даниелян также коснулся предложений, представленных фракциями, и ответил на вопросы депутатов.

Итоги совместного заседания были подведены во время бриффинга председателей комиссий Овика Дживаняна и Владимира Варданяна.