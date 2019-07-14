В результате камнепада на дороге Алаверди-граница Грузии есть погибший и пострадавшие
14 июля в 13:56 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что на 20 км дороги Алаверди-грузинская граница произошел камнепад: повреждены автомобили, есть пострадавшие – необходима помощь спасателей.
На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, выяснилось, что есть погибший.
Министерство предоставит дополнительную информацию.
- 16:08 Комиссии по государственно-правовым вопросам НС Арцаха и НС Армении обсудили проект ИК Арцаха
- 15:27 В результате камнепада на дороге Алаверди-граница Грузии есть погибший и пострадавшие
- 15:11 Ашот Гулян поздравил руководителя круга дружбы "Франция-Арцах" Ги Тессье с Национальным праздником
- 14:56 После некоторого понижения температура воздуха вновь повысится
- 14:32 Арестованы нетрезвый водитель и мужчина, оказавший сопротивление полиции
- 14:18 Спасатели вытащили гражданина, упавшего в канал у проспекта Исакова в Ереване
- 14:16 Тренер сборной Франции считает свою команду фаворитом группы В
- 14:01 Тренер чешской команды М19 считает ереванский турнир Евро-2019 хорошей школой
- 13:53 С маленькими и большими приключениями мы завершили фестиваль — исполнительный директор МКФ
- 13:01 Недалеко от села Цовинар сгорел автомобиль — водитель и 2 пассажира получили ожоги
- 12:23 От жилищных программ до сельского хозяйства — госминистр Арцаха посетил Мартуни
- 11:58 Пассажиры автомобиля, перевернувшегося в ущелье на дороге Каджаран-Мегри, госпитализированы
- 11:14 Отношения РА и Франции привилегированные — президент Саркисян поздравил Эммануэля Макрона
- 10:57 Никол Пашинян поздравил Эмманюэля Макрона и Эдуара Филиппа с Национальным праздником Франции
- 00:14 «Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
- 13.07-17:58 Анонс мероприятий на 15 июля
- 13.07-17:53 В Непале число жертв наводнений и оползней достигло 32 человек
- 13.07-17:40 Анонс мероприятий на 14 июля
- 13.07-17:07 В ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди
- 13.07-16:32 Афганистане не менее четырех человек погибли при нападении боевиков на отель
- 13.07-16:15 Канадский фильм «Коллекция исчезнувших городов — в конкурсной программе XVI МКФ «Золотой абрикос
- 13.07-16:11 Тигран Авинян посетит США с рабочим визитом
- 13.07-16:08 Ситуация в Амулсаре — в центре внимания Омбудсмена
- 13.07-15:38 В Афганистане несколько человек атаковали гостиницу
- 13.07-15:31 Фонд «Дети Армении» претендует на открытие Smart-центра в каждой области
- 13.07-14:37 СК сообщает детали относительно ситуации в Амулсаре
- 13.07-14:35 Армянскую делегацию в ПА Евронест возглавит Гаяне Абрамян
- 13.07-14:22 Два человека погибли на востоке Китая в результате падения вертолета
- 13.07-14:18 За препятствование входу на территорию Амулсара задержаны граждане
- 13.07-14:05 Будущее Армении зависит от каждого гражданина — Пашинян
- 13.07-14:04 За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня более 90 раз
- 13.07-13:55 Во время забега с быками на фестивале в Испании пострадали пять человек
- 13.07-13:48 На Филиппинах не менее 25 человек пострадали при землетрясении
- 13.07-13:43 Ситуация в Амулсаре напряженная — эколог-активист
- 13.07-13:42 В Индии более 800 тысяч человек оказались в зоне затопления из-за дождей
10:29, 10.07.2019
Просмотрели 1813 раз КГД и Агентство “Экспертиз Франс” подписали договор о консультационной службе
18:28, 10.07.2019
Просмотрели 1651 раз Ереванская ТЭЦ возобновила работу
19:27, 10.07.2019
Просмотрели 1606 раз Армения получила статус наблюдателя в Тихоокеанском альянсе
17:30, 10.07.2019
Просмотрели 1563 раз Азиатские индексы - 10-07-19
19:19, 10.07.2019
Просмотрели 1454 раз Ереванский метрополитен возобновил работу