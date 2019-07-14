В  результате  камнепада на дороге  Алаверди-граница Грузии есть погибший и пострадавшие

14 июля в 13:56 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что на 20 км дороги Алаверди-грузинская граница произошел камнепад: повреждены автомобили, есть пострадавшие – необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, выяснилось, что есть погибший.

Министерство предоставит дополнительную информацию.