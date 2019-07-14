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В  результате  камнепада на дороге  Алаверди-граница Грузии есть погибший и пострадавшие


14 июля   в 13:56 часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что на 20  км дороги Алаверди-грузинская граница произошел камнепад: повреждены  автомобили,  есть   пострадавшие – необходима   помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, выяснилось, что есть погибший.

Министерство предоставит дополнительную информацию.

 




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