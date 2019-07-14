Время в Ереване: 11:07:36,   14 Июль

Ашот Гулян поздравил руководителя круга дружбы "Франция-Арцах" Ги Тессье с Национальным праздником


14-го июля председатель Национального собрания Республики Арцах, руководитель круга дружбы "Арцах-Франция" Ашот Гулян направил поздравительное письмо руководителю круга дружбы "Франция-Арцах", депутату Национального собрания Франции Ги Тессье по случаю Национального праздника.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Национального собрания  Арцаха,  в письме, в частности, говорится:

"Уважаемый господин Тессье,

Сердечно поздравляю Вас, членов круга дружбы "Франция-Арцах", а также дружественный народ Франции с Национальным праздником.

Величайшие ценности не имеют национальности: они для всех, во все времена и на всех континентах. В этом смысле 14-ое июля 1789 года стало поворотным не только в истории Франции, но и в мировой истории, придав новый и абсолютный смысл идеям свободы, равенства и братства.

Восприятие именно этих ценностей объединяет наши народы. И сегодня, в тысячах километрах по эту сторону Бастилии, народ Арцаха, по собственному желанию, хранит восточные врата свободы Европы.

В деле укрепления дружбы между нашими народами, придаю большое значение деятельности кругов дружбы "Франция-Арцах" и "Арцах-Франция", а также убежден, что независимо от препятствий, нам удастся продвинуть нашу общую повестку дня.

С наилучшими пожеланиями еще раз поздравляю с Национальным праздником Французской Республики".


Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

10:29, 10.07.2019
Просмотрели 1813 раз
КГД и Агентство “Экспертиз Франс” подписали договор о консультационной службе

18:28, 10.07.2019
Просмотрели 1651 раз
Ереванская ТЭЦ возобновила работу

19:27, 10.07.2019
Просмотрели 1606 раз
Армения получила статус наблюдателя в Тихоокеанском альянсе

17:30, 10.07.2019
Просмотрели 1563 раз
Азиатские индексы - 10-07-19

19:19, 10.07.2019
Просмотрели 1454 раз
Ереванский метрополитен возобновил работу

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации