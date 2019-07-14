14-го июля председатель Национального собрания Республики Арцах, руководитель круга дружбы "Арцах-Франция" Ашот Гулян направил поздравительное письмо руководителю круга дружбы "Франция-Арцах", депутату Национального собрания Франции Ги Тессье по случаю Национального праздника.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Национального собрания Арцаха, в письме, в частности, говорится:

"Уважаемый господин Тессье,

Сердечно поздравляю Вас, членов круга дружбы "Франция-Арцах", а также дружественный народ Франции с Национальным праздником.

Величайшие ценности не имеют национальности: они для всех, во все времена и на всех континентах. В этом смысле 14-ое июля 1789 года стало поворотным не только в истории Франции, но и в мировой истории, придав новый и абсолютный смысл идеям свободы, равенства и братства.

Восприятие именно этих ценностей объединяет наши народы. И сегодня, в тысячах километрах по эту сторону Бастилии, народ Арцаха, по собственному желанию, хранит восточные врата свободы Европы.

В деле укрепления дружбы между нашими народами, придаю большое значение деятельности кругов дружбы "Франция-Арцах" и "Арцах-Франция", а также убежден, что независимо от препятствий, нам удастся продвинуть нашу общую повестку дня.

С наилучшими пожеланиями еще раз поздравляю с Национальным праздником Французской Республики".