Время в Ереване: 11:07:36,   14 Июль

После некоторого понижения температура  воздуха вновь повысится


На территории РА днем 14-го июля,   15-19 июля - в отдельных районах, ожидается кратковременный дождь с грозой, в отдельных местах возможен град.

Ветер северо-восточный с порывами до 3-8 м/с.

Во время грозы ожидается усиление ветра до 20-25 м/с.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,   14-го июля температура воздуха постепенно понизится на 2-3 градуса, а   15-18 повысится на 3-5 градусов.

В  Ереване  после полудня 14-го июля в отдельных местах города ожидается кратковременный дождь с грозой.   15-19 июля ожидается погода без осадков.




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