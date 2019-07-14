После некоторого понижения температура  воздуха вновь повысится

На территории РА днем 14-го июля, 15-19 июля - в отдельных районах, ожидается кратковременный дождь с грозой, в отдельных местах возможен град.

Ветер северо-восточный с порывами до 3-8 м/с.

Во время грозы ожидается усиление ветра до 20-25 м/с.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, 14-го июля температура воздуха постепенно понизится на 2-3 градуса, а 15-18 повысится на 3-5 градусов.

В Ереване после полудня 14-го июля в отдельных местах города ожидается кратковременный дождь с грозой. 15-19 июля ожидается погода без осадков.