Арестованы нетрезвый водитель и мужчина, оказавший  сопротивление  полиции

Сотрудники Аштаракского отделения полиции и сотрудники ДП, обслуживающие Арагацотнскую область, 13 июля провели в Аштараке службу в усиленном режиме. В то же время дорожная полиция остановила на Ереванском шоссе Аштарака транзитную машину Ford Transit. Сотрудники ГИБДД заметили, что водитель и один из пассажиров поменялись местами, а пассажир представился водителем.

Как стало известно Арменпресс со страницы полиции Армении в Facebook, дорожная полиция потребовала, чтобы настоящий водитель представил соответствующие документы. За это время один из пассажиров вышел из автомобиля «Форд», стал спорить с сотрудниками ГИБДД, сопротивлялся законным требованиям сотрудников милиции и применил к ним насилие. Прибывшие на место сотрудники Аштаракского управления полиции и дорожной полиции арестовали и этого мужчину, и настоящего водителя автомобиля, которые были доставлены в Аштаракское отделение полиции.

По факту возбуждено уголовное дело.

Мужчина, оказавший сопротивление, был арестован. Водитель был проверен на трезвость. Оказалось, он был под влиянием алкоголя.

Обстоятельства выясняются.