Время в Ереване: 11:07:36,   14 Июль

Арестованы нетрезвый водитель и мужчина, оказавший  сопротивление  полиции


Сотрудники Аштаракского отделения полиции и сотрудники ДП, обслуживающие Арагацотнскую область, 13 июля провели в Аштараке службу в усиленном режиме. В то же  время дорожная полиция остановила на Ереванском шоссе Аштарака транзитную машину Ford Transit.  Сотрудники ГИБДД заметили, что   водитель и один из пассажиров поменялись местами, а пассажир представился  водителем.

Как стало известно Арменпресс со  страницы полиции Армении в Facebook, дорожная полиция потребовала, чтобы настоящий водитель представил соответствующие документы. За это время один из пассажиров вышел  из автомобиля «Форд», стал спорить с сотрудниками ГИБДД, сопротивлялся законным требованиям сотрудников милиции и  применил к  ним насилие. Прибывшие  на место сотрудники Аштаракского управления полиции и дорожной полиции арестовали  и этого мужчину, и настоящего водителя автомобиля, которые  были доставлены  в Аштаракское отделение полиции. 

По факту  возбуждено уголовное дело. 

Мужчина, оказавший сопротивление, был арестован. Водитель  был проверен на трезвость. Оказалось, он был под влиянием алкоголя. 

Обстоятельства выясняются.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

10:29, 10.07.2019
Просмотрели 1813 раз
КГД и Агентство “Экспертиз Франс” подписали договор о консультационной службе

18:28, 10.07.2019
Просмотрели 1651 раз
Ереванская ТЭЦ возобновила работу

19:27, 10.07.2019
Просмотрели 1606 раз
Армения получила статус наблюдателя в Тихоокеанском альянсе

17:30, 10.07.2019
Просмотрели 1563 раз
Азиатские индексы - 10-07-19

19:19, 10.07.2019
Просмотрели 1454 раз
Ереванский метрополитен возобновил работу

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации