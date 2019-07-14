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Спасатели вытащили гражданина, упавшего в канал у  проспекта  Исакова в Ереване


13 июля   в 21:59 часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что по адресу   проспект   Исакова, 9  в Ереване в канал упал гражданин – необходима   помощь спасателей.

На место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.   

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, выяснилось, что это канал возле  АЗС.

Спасатели вытащили из воды С.Е. (1963 г/р) и поднесли к  машине  скорой  помощи. С.Е

Пострадавшего доставили в МЦ «Армения», где  медики оценили их состояние  как  удовлетворительное.




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