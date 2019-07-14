Спасатели вытащили гражданина, упавшего в канал у  проспекта  Исакова в Ереване

13 июля в 21:59 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что по адресу проспект Исакова, 9 в Ереване в канал упал гражданин – необходима помощь спасателей.

На место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, выяснилось, что это канал возле АЗС.

Спасатели вытащили из воды С.Е. (1963 г/р) и поднесли к машине скорой помощи. С.Е

Пострадавшего доставили в МЦ «Армения», где медики оценили их состояние как удовлетворительное.