Тренер сборной  Франции считает свою команду фаворитом группы В

Тренер сборной Франции М19 Лионель Руже считает свою команду фаворитом группы В на Евро-2019, но с другими командами он также будет считаться.

«Очень важно победить на старте турнира. Это может положительно зарядить команду. Мы считаемся фаворитами, но только на бумаге. Нас ожидает упорная, сложная борьба», - как передает Арменпресс, сказал Руже.

Он добавил, что на турнир они приехали в хорошей форме.

«Фавориты группы А – Италия и Португалия», - подчеркнул он.

В этом году чемпионат Европы среди юношей до 19 лет пройдет в Армении. Встречи пройдут на стадионах «Республиканский», «Бананц», Технического центра ФФА.

8 команд делятся на две подгруппы: A, B: в группе А включены команды Армении, Испании, Италии и Португалии. В группе B команды Норвегии, Ирландии, Чехии и Франции.

Церемония открытия и первая игра состоятся 14 июля на Республиканском стадионе, где встретятся сборные Армении и Испании. Матч начнется в 18:45.

Билеты на Евро-2019 уже в продаже и стоят 200-500 драмов.

Варвара Айрапетян