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Тренер сборной  Франции считает свою команду фаворитом группы В


Тренер сборной  Франции М19 Лионель Руже  считает свою команду фаворитом группы В на Евро-2019, но с другими командами он также будет считаться.

«Очень важно победить на старте  турнира. Это может положительно зарядить команду. Мы  считаемся фаворитами, но только на  бумаге. Нас ожидает упорная, сложная борьба», - как  передает Арменпресс, сказал Руже.

Он добавил, что на  турнир они приехали в  хорошей  форме.

«Фавориты  группы  А – Италия и Португалия», - подчеркнул он.

 

В этом году чемпионат Европы среди юношей до 19 лет пройдет в Армении. Встречи пройдут на стадионах «Республиканский», «Бананц», Технического центра ФФА.

8 команд делятся на две подгруппы: A, B: в группе А включены  команды  Армении, Испании, Италии и Португалии.  В группе B  команды Норвегии, Ирландии, Чехии и Франции.

Церемония открытия и первая игра состоятся 14 июля на Республиканском стадионе, где встретятся  сборные Армении и Испании. Матч начнется в 18:45.

Билеты на Евро-2019 уже в продаже и стоят 200-500 драмов.

 

Варвара Айрапетян




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