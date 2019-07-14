Время в Ереване: 11:07:36,   14 Июль

Тренер чешской команды М19 считает ереванский  турнир Евро-2019 хорошей  школой


По мнению главного тренера  сборной Чехии по футболу М19 Яна Сучопарека, Евро-2019 в Ереване  может стать отличным опытом не только для игроков его команды, но и для других сборных.

«Фаворитом нашей подгруппы (группа B) является   сборная Франции. Мы готовы к началу турнира, встретим его  в хорошем настроении и хорошей форме. Что касается  группы А, то здесь собрались  сильные команды. Армении будет сложно бороться с подобными командами. Армянские  спортсмены могут хорошо сыграть в этом турнире, потому что им нечего терять», - как передает Арменпресс, сказал   журналистам Сучопарек.

Он считает, что этот чемпионат повысит  опыт игроков и позволит им соревноваться с другими игроками.

В этом году чемпионат Европы среди юношей до 19 лет пройдет в Армении. Встречи пройдут на стадионах «Республиканский», «Бананц», Технического центра ФФА.

8 команд делятся на две подгруппы: A, B: в группу А включены  команды  Армении, Испании, Италии и Португалии.  В группе B  команды Норвегии, Ирландии, Чехии и Франции.

Церемония открытия и первая игра состоятся 14 июля на Республиканском стадионе, где встретятся  сборные Армении и Испании. Матч начнется в 18:45.

Билеты на Евро-2019 уже в продаже и стоят 200-500 драмов.

 

Варвара Айрапетян




Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

10:29, 10.07.2019
Просмотрели 1796 раз
КГД и Агентство “Экспертиз Франс” подписали договор о консультационной службе

18:28, 10.07.2019
Просмотрели 1622 раз
Ереванская ТЭЦ возобновила работу

19:27, 10.07.2019
Просмотрели 1577 раз
Армения получила статус наблюдателя в Тихоокеанском альянсе

17:30, 10.07.2019
Просмотрели 1535 раз
Азиатские индексы - 10-07-19

19:19, 10.07.2019
Просмотрели 1439 раз
Ереванский метрополитен возобновил работу

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации