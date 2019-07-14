Тренер чешской команды М19 считает ереванский  турнир Евро-2019 хорошей  школой

По мнению главного тренера сборной Чехии по футболу М19 Яна Сучопарека, Евро-2019 в Ереване может стать отличным опытом не только для игроков его команды, но и для других сборных.

«Фаворитом нашей подгруппы (группа B) является сборная Франции. Мы готовы к началу турнира, встретим его в хорошем настроении и хорошей форме. Что касается группы А, то здесь собрались сильные команды. Армении будет сложно бороться с подобными командами. Армянские спортсмены могут хорошо сыграть в этом турнире, потому что им нечего терять», - как передает Арменпресс, сказал журналистам Сучопарек.

Он считает, что этот чемпионат повысит опыт игроков и позволит им соревноваться с другими игроками.

В этом году чемпионат Европы среди юношей до 19 лет пройдет в Армении. Встречи пройдут на стадионах «Республиканский», «Бананц», Технического центра ФФА.

8 команд делятся на две подгруппы: A, B: в группу А включены команды Армении, Испании, Италии и Португалии. В группе B команды Норвегии, Ирландии, Чехии и Франции.

Церемония открытия и первая игра состоятся 14 июля на Республиканском стадионе, где встретятся сборные Армении и Испании. Матч начнется в 18:45.

Билеты на Евро-2019 уже в продаже и стоят 200-500 драмов.

Варвара Айрапетян