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Недалеко от села Цовинар сгорел автомобиль — водитель и 2  пассажира  получили ожоги


14 июля   в 03:12 часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что на 17 км дороги Мартуни-Варденис, у села Цовинар, горит автомобиль,    необходима  помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Пожар был купирован в 03։31  часов, потушен в 03։50.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, полностью сгорел автомобиль ВАЗ-2121 (водитель Г.Г., 2001 г/р).

Водитель и пассажиры Д.Г. (2003 г/р) и Г.С. (2002 г/р) с ожогами разной  степени доставлены  в  Мартунинский  МЦ. Состояние Д.Г. и Г.С. удовлетворительное, Г.Г. – средней  тяжести.




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