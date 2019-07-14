Недалеко от села Цовинар сгорел автомобиль — водитель и 2  пассажира  получили ожоги

14 июля в 03:12 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что на 17 км дороги Мартуни-Варденис, у села Цовинар, горит автомобиль, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Пожар был купирован в 03։31 часов, потушен в 03։50.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, полностью сгорел автомобиль ВАЗ-2121 (водитель Г.Г., 2001 г/р).

Водитель и пассажиры Д.Г. (2003 г/р) и Г.С. (2002 г/р) с ожогами разной степени доставлены в Мартунинский МЦ. Состояние Д.Г. и Г.С. удовлетворительное, Г.Г. – средней тяжести.