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От жилищных программ до сельского хозяйства — госминистр Арцаха посетил Мартуни


Государственный министр Республики Арцах Григорий Мартиросян 13 июля посетил Мартунинский район с целью ознакомиться с реализацией ряда государственных программ.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата  госминистра Арцаха,  в областном центре было созвано совещание, в ходе которого  министр сельского хозяйства Жирайр Мирзоян, руководитель районной администрации Арарат Мелкумян и др.  обсудили вопросы городского развития и сельского хозяйства.

Григорий Мартиросян, говоря об обязательствах государства по различным социальным группам, подчеркнул необходимость уточнить в короткие сроки списки очередников.    

Глава администрации Арарат Мелкумян в ответ на замечания госминистра отметил, что на очередном заседании, состоявшемся в администрации по жилищным вопросам, вопрос о выделении 14 квартир семьям  погибших ополченцев   и 3 – семьям    инвалидов 1 степени.

Госминистр потребовал внести ясные и конкретные предложения по жилищным проблемам и аварийным зданиям  Мартуни в течение недели.

Госминистр также поднял вопросы питьевой воды и дорог, имеющих жизненно важное значение, и поручил выяснить, какой объем работы предстоит – по  каждой общине.

 В ходе консультации Григорий Мартиросян также обсудил с присутствующими  ход  сельскохозяйственных работ. Сбор урожая заканчивается: из 14 220 га,   остается скосить  около 722 га. Урожайность пшеницы и ячменя ниже среднего,   из-за засухи не оправдались надежды на  гречиху, а урожайность льна оценивается как удовлетворительная.

Министр сельского хозяйства Жирайр Мирзоян представил госминистру проблемы животноводства.  

В завершение госминистр посетил одну из главных строительных площадок города. Второй этап строительства многоквартирного района продолжается по государственному заказу. Еще 92 квартиры будут предоставлены различным социальным группам и доступным ставкам по ипотеке для молодых семей. Директор строительной компании "Ферзит" Артур Хачатрян заверил, что в короткие сроки будут завершены внутренние и внешние отделочные работы. Григорий Мартиросян лично проверил качество работ и ознакомился со строительством бомбоубежища в подвале одного из зданий.

В Мартуни продолжаются дорожные работы. Госминистр оценил программу дорожного строительства как эффективную.

Состоялись также встречи  с  землепользователями. На полях Бердашена Григорий Мартиросян встретился с фермерами, выращивающими табак, виноград и гранат и которые пытаются перейти  к высокотехнологическому сельскому хозяйству. 

Вечером госминистр также посетил Тигранакертский камнеобрабатывающий завод, ознакомился с текущими работами и производственными возможностями.




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