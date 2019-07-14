От жилищных программ до сельского хозяйства — госминистр Арцаха посетил Мартуни

Государственный министр Республики Арцах Григорий Мартиросян 13 июля посетил Мартунинский район с целью ознакомиться с реализацией ряда государственных программ.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата госминистра Арцаха, в областном центре было созвано совещание, в ходе которого министр сельского хозяйства Жирайр Мирзоян, руководитель районной администрации Арарат Мелкумян и др. обсудили вопросы городского развития и сельского хозяйства.

Григорий Мартиросян, говоря об обязательствах государства по различным социальным группам, подчеркнул необходимость уточнить в короткие сроки списки очередников.

Глава администрации Арарат Мелкумян в ответ на замечания госминистра отметил, что на очередном заседании, состоявшемся в администрации по жилищным вопросам, вопрос о выделении 14 квартир семьям погибших ополченцев и 3 – семьям инвалидов 1 степени.

Госминистр потребовал внести ясные и конкретные предложения по жилищным проблемам и аварийным зданиям Мартуни в течение недели.

Госминистр также поднял вопросы питьевой воды и дорог, имеющих жизненно важное значение, и поручил выяснить, какой объем работы предстоит – по каждой общине.

В ходе консультации Григорий Мартиросян также обсудил с присутствующими ход сельскохозяйственных работ. Сбор урожая заканчивается: из 14 220 га, остается скосить около 722 га. Урожайность пшеницы и ячменя ниже среднего, из-за засухи не оправдались надежды на гречиху, а урожайность льна оценивается как удовлетворительная.

Министр сельского хозяйства Жирайр Мирзоян представил госминистру проблемы животноводства.

В завершение госминистр посетил одну из главных строительных площадок города. Второй этап строительства многоквартирного района продолжается по государственному заказу. Еще 92 квартиры будут предоставлены различным социальным группам и доступным ставкам по ипотеке для молодых семей. Директор строительной компании "Ферзит" Артур Хачатрян заверил, что в короткие сроки будут завершены внутренние и внешние отделочные работы. Григорий Мартиросян лично проверил качество работ и ознакомился со строительством бомбоубежища в подвале одного из зданий.

В Мартуни продолжаются дорожные работы. Госминистр оценил программу дорожного строительства как эффективную.

Состоялись также встречи с землепользователями. На полях Бердашена Григорий Мартиросян встретился с фермерами, выращивающими табак, виноград и гранат и которые пытаются перейти к высокотехнологическому сельскому хозяйству.

Вечером госминистр также посетил Тигранакертский камнеобрабатывающий завод, ознакомился с текущими работами и производственными возможностями.