Пассажиры автомобиля, перевернувшегося в ущелье  на дороге Каджаран-Мегри, госпитализированы

14 июля в 05:50 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что на 12-м километре автомобильной дороги Каджаран-Мегри произошло ДТП, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что автомобиль Opel Astra G (водитель Г.Г., 1990 г/р) съехал с проезжей части и перевернулся в ущелье (около 100 м).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, спасатели вытащили из ущелья двух пассажиров, которые были доставлены в Каджаранский МЦ.

Спасатели обесточили машины и перекрыли подачу газа.