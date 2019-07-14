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Пассажиры автомобиля, перевернувшегося в ущелье  на дороге Каджаран-Мегри, госпитализированы


14 июля   в 05:50 часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что на 12-м километре автомобильной дороги Каджаран-Мегри   произошло ДТП,  необходима  помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Выяснилось, что  автомобиль  Opel Astra G (водитель  Г.Г., 1990 г/р) съехал с  проезжей части и перевернулся в ущелье (около 100 м).

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, спасатели вытащили  из ущелья двух пассажиров, которые были доставлены  в Каджаранский МЦ.

Спасатели обесточили машины  и перекрыли подачу  газа.




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