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Отношения РА  и Франции  привилегированные — президент Саркисян поздравил Эммануэля Макрона


Президент Республики Армения Армен  Саркисян направил поздравительное послание президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону по случаю Национального праздника Французской Республики.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, в  послании, в частности, говорится:

 «С радостью отмечаю, что многовековые дружеские связи между Арменией и Францией позволяют нам укреплять наши тесные и поистине  привилегированные отношения, двустороннее и многостороннее сотрудничество в политической, экономической, научной, культурной и других сферах, представляющих взаимный интерес.

Связи    Франции и Армении активны   на всех уровнях — между правительствами, парламентами, органами местного самоуправления и, конечно же, гражданами. Эти связи крепко зиждутся на взаимопонимании, на  решимости  Армении занять стабильное  место в семье франкофонных стран, а также на искренней преданности армянской общины, Франции   в отношении  Армении.

Хочу еще раз выразить нашу благодарность Французскому государству и Вам  лично за  приверженность к общечеловеческим ценностям в борьбе с преступлениями против человечества  и, в частности,  Геноцида армян».

 




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