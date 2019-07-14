Отношения РА  и Франции  привилегированные — президент Саркисян поздравил Эммануэля Макрона

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону по случаю Национального праздника Французской Республики.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в послании, в частности, говорится:

«С радостью отмечаю, что многовековые дружеские связи между Арменией и Францией позволяют нам укреплять наши тесные и поистине привилегированные отношения, двустороннее и многостороннее сотрудничество в политической, экономической, научной, культурной и других сферах, представляющих взаимный интерес.

Связи Франции и Армении активны на всех уровнях — между правительствами, парламентами, органами местного самоуправления и, конечно же, гражданами. Эти связи крепко зиждутся на взаимопонимании, на решимости Армении занять стабильное место в семье франкофонных стран, а также на искренней преданности армянской общины, Франции в отношении Армении.

Хочу еще раз выразить нашу благодарность Французскому государству и Вам лично за приверженность к общечеловеческим ценностям в борьбе с преступлениями против человечества и, в частности, Геноцида армян».