Никол Пашинян поздравил Эмманюэля Макрона и Эдуара Филиппа с Национальным праздником Франции

Премьер-министр Никол Пашинян поздравил президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра страны Эдуара Филиппа по случаю Национального праздника Французской Республики.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании Никола Пашиняна Эмманюэлю Макрону, в частности, говорится:

“От имени армянского народа и от себя лично поздравляю и направляю наилучшие пожелания Вам и дружественному народу Франции по случаю Национального праздника Французской Республики - 14-го июля.

Многовековая дружба между армянским и французским народами и привилегированные отношения между нашими странами, политический диалог на высоком уровне и взаимное доверие являются прочной основой для непрерывного развития и углубления армяно-французского сотрудничества.

Для нас было очень важным включение 24 апреля в календарь Французской Республики как День памяти жертв Геноцида армян, в связи с чем я хотел бы еще раз поблагодарить Вас.

Мы придаем большое значение совместным с Россией и США продолжающимся усилиям Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, направленным на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта и укрепление мира, безопасности и стабильности в нашем регионе.

Я высоко ценю армяно-французское тесное сотрудничество на международных площадках, в том числе в рамках Международной организации Франкофонии. Франция всегда поддерживала развитие отношений Армения-ЕС, и мы надеемся, что эта поддержка будет и впредь. Сегодня, когда правительство Армении инициировало амбициозный процесс реформ, поддержка Франции в реализации повестки сотрудничества Армения-ЕС становится особенно актуальной.

Еще раз поздравляя Вас с Национальным праздником, желаю Вам больших успехов в выполнении своей высокой миссии во благо процветания Франции и дальнейшего прогресса и благополучия французского народа”.

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В послании Никола Пашиняна премьер-министру Французской Республики Эдуару Филиппу, в частности, говорится:

“Сердечно поздравляю и направляю Вам наилучшие пожелания по случаю Национального праздника Французской Республики - 14-го июля.

Уверен, что совместными усилиями мы продолжим укреплять объединяющие Армению и Францию привилегированные отношения как в двустороннем, так и в многостороннем форматах во благо наших народов.

Мы придаем большое значение армяно-французскому сотрудничеству в экономической, культурной, научно-образовательной и представляющих взаимный интерес других сферах. Действующий в Армении Французский университет, а также другие учебные заведения вносят важный вклад в укрепление нашей дружбы.

Подписанное с Европейским союзом Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве открывает новые горизонты для качественно нового сотрудничества Армении со странами-членами ЕС. Уверен, что наши страны максимально воспользуются возможностями этого соглашения.

Еще раз поздравляя с Национальным праздником, желаю Вам новых успехов, а дружественному народу Франции - благополучия и всего наилучшего”.