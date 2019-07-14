Время в Ереване: 11:07:36,   14 Июль

Никол Пашинян поздравил Эмманюэля Макрона и Эдуара Филиппа с Национальным праздником Франции


Премьер-министр Никол Пашинян поздравил президента Франции Эмманюэля Макрона и   премьер-министра страны  Эдуара Филиппа по случаю Национального праздника Французской Республики.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении,  в  послании Никола Пашиняна Эмманюэлю Макрону, в частности, говорится: 

“От имени армянского народа и от себя лично поздравляю и направляю наилучшие пожелания Вам и дружественному народу Франции по случаю Национального праздника Французской Республики - 14-го июля. 

Многовековая дружба между армянским и французским народами и привилегированные отношения между нашими странами, политический диалог на высоком уровне и взаимное доверие являются прочной основой для непрерывного развития и углубления армяно-французского сотрудничества. 

Для нас было очень важным включение 24 апреля в календарь Французской Республики как День памяти жертв Геноцида армян, в связи с чем я хотел бы еще раз поблагодарить Вас. 

Мы придаем большое значение совместным с Россией и США продолжающимся усилиям Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, направленным на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта и укрепление мира, безопасности и стабильности в нашем регионе. 

Я высоко ценю армяно-французское тесное сотрудничество на международных площадках, в том числе в рамках Международной организации Франкофонии. Франция всегда поддерживала развитие отношений Армения-ЕС, и мы надеемся, что эта поддержка будет и впредь. Сегодня, когда правительство Армении инициировало амбициозный процесс реформ, поддержка Франции в реализации повестки сотрудничества Армения-ЕС становится особенно актуальной. 

Еще раз поздравляя Вас с Национальным праздником, желаю Вам больших успехов в выполнении своей высокой миссии во благо процветания Франции и дальнейшего прогресса и благополучия французского народа”.

—   

В   послании Никола Пашиняна премьер-министру Французской Республики Эдуару Филиппу, в частности, говорится:

“Сердечно поздравляю и направляю Вам наилучшие пожелания по случаю Национального праздника Французской Республики - 14-го июля.

Уверен, что совместными усилиями мы продолжим укреплять объединяющие Армению и Францию привилегированные отношения как в двустороннем, так и в многостороннем форматах во благо наших народов.

Мы придаем большое значение армяно-французскому сотрудничеству в экономической, культурной, научно-образовательной и представляющих взаимный интерес других сферах. Действующий в Армении Французский университет, а также другие учебные заведения вносят важный вклад в укрепление нашей дружбы.

Подписанное с Европейским союзом Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве открывает новые горизонты для качественно нового сотрудничества Армении со странами-членами ЕС. Уверен, что наши страны максимально воспользуются возможностями этого соглашения. 

Еще раз поздравляя с Национальным праздником, желаю Вам новых успехов, а дружественному народу Франции  - благополучия и всего наилучшего”.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

10:29, 10.07.2019
Просмотрели 1763 раз
КГД и Агентство “Экспертиз Франс” подписали договор о консультационной службе

18:28, 10.07.2019
Просмотрели 1589 раз
Ереванская ТЭЦ возобновила работу

19:27, 10.07.2019
Просмотрели 1547 раз
Армения получила статус наблюдателя в Тихоокеанском альянсе

17:30, 10.07.2019
Просмотрели 1513 раз
Азиатские индексы - 10-07-19

19:19, 10.07.2019
Просмотрели 1401 раз
Ереванский метрополитен возобновил работу

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации