Анонс мероприятий на 15 июля
17:58, Июль 13, 2019
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- 00:14 «Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
- 13.07-17:58 Анонс мероприятий на 15 июля
- 13.07-17:53 В Непале число жертв наводнений и оползней достигло 32 человек
- 13.07-17:40 Анонс мероприятий на 14 июля
- 13.07-17:07 В ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди
- 13.07-16:32 Афганистане не менее четырех человек погибли при нападении боевиков на отель
- 13.07-16:15 Канадский фильм «Коллекция исчезнувших городов — в конкурсной программе XVI МКФ «Золотой абрикос
- 13.07-16:11 Тигран Авинян посетит США с рабочим визитом
- 13.07-16:08 Ситуация в Амулсаре — в центре внимания Омбудсмена
- 13.07-15:38 В Афганистане несколько человек атаковали гостиницу
- 13.07-15:31 Фонд «Дети Армении» претендует на открытие Smart-центра в каждой области
- 13.07-14:37 СК сообщает детали относительно ситуации в Амулсаре
- 13.07-14:35 Армянскую делегацию в ПА Евронест возглавит Гаяне Абрамян
- 13.07-14:22 Два человека погибли на востоке Китая в результате падения вертолета
- 13.07-14:18 За препятствование входу на территорию Амулсара задержаны граждане
- 13.07-14:05 Будущее Армении зависит от каждого гражданина — Пашинян
- 13.07-14:04 За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня более 90 раз
- 13.07-13:55 Во время забега с быками на фестивале в Испании пострадали пять человек
- 13.07-13:48 На Филиппинах не менее 25 человек пострадали при землетрясении
- 13.07-13:43 Ситуация в Амулсаре напряженная — эколог-активист
- 13.07-13:42 В Индии более 800 тысяч человек оказались в зоне затопления из-за дождей
- 13.07-13:17 Предстоит этап промышленного развития Армении — Никол Пашинян
- 13.07-13:12 Число жертв атаки на отель в Сомали возросло до 26
- 13.07-13:02 Вечный огонь Мемориала Геноцида армян 15 июля на некоторое время будет отключен
- 13.07-12:50 Заменить благотворительность программами развития — Пашинян посетил центр COAFSMARTв Лори
- 13.07-12:38 Президент РА вручил послу Франции полотно «Азнавур. Мост дружбы» для передачи его Макрону
- 13.07-12:18 В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
- 13.07-11:42 В Афганистане при взрыве один полицейский погиб, двое пострадали
- 13.07-11:13 Fitch понизило рейтинг Турции до уровня "BB-" с негативным прогнозом
- 13.07-11:12 Владимир Карапетян участвовал в международной конференции, посвященной 10- летию ВП
- 13.07-11:08 В Сомали в результате атаки на отель погибли не менее десяти человек
- 13.07-11:07 Камнепад на проспекте Мясникяна
- 13.07-10:54 «РА»: вопрос эксплуатации аэропорта Степанакерта всегда должен быть в нашей повестке
- 13.07-10:49 В Арцахе состоялось ежегодное мероприятие TeamBuilding
- 13.07-10:43 Европейские индексы - 12-07-19
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