Анонс мероприятий на 14 июля
17:40, Июль 13, 2019
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- 17:53 В Непале число жертв наводнений и оползней достигло 32 человек
- 17:40 Анонс мероприятий на 14 июля
- 17:07 В ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди
- 16:32 Афганистане не менее четырех человек погибли при нападении боевиков на отель
- 16:15 Канадский фильм «Коллекция исчезнувших городов — в конкурсной программе XVI МКФ «Золотой абрикос
- 16:11 Тигран Авинян посетит США с рабочим визитом
- 16:08 Ситуация в Амулсаре — в центре внимания Омбудсмена
- 15:38 В Афганистане несколько человек атаковали гостиницу
- 15:31 Фонд «Дети Армении» претендует на открытие Smart-центра в каждой области
- 14:37 СК сообщает детали относительно ситуации в Амулсаре
- 14:35 Армянскую делегацию в ПА Евронест возглавит Гаяне Абрамян
- 14:22 Два человека погибли на востоке Китая в результате падения вертолета
- 14:18 За препятствование входу на территорию Амулсара задержаны граждане
- 14:05 Будущее Армении зависит от каждого гражданина — Пашинян
- 14:04 За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня более 90 раз
- 13:55 Во время забега с быками на фестивале в Испании пострадали пять человек
- 13:48 На Филиппинах не менее 25 человек пострадали при землетрясении
- 13:43 Ситуация в Амулсаре напряженная — эколог-активист
- 13:42 В Индии более 800 тысяч человек оказались в зоне затопления из-за дождей
- 13:17 Предстоит этап промышленного развития Армении — Никол Пашинян
- 13:12 Число жертв атаки на отель в Сомали возросло до 26
- 13:02 Вечный огонь Мемориала Геноцида армян 15 июля на некоторое время будет отключен
- 12:50 Заменить благотворительность программами развития — Пашинян посетил центр COAFSMARTв Лори
- 12:38 Президент РА вручил послу Франции полотно «Азнавур. Мост дружбы» для передачи его Макрону
- 12:18 В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
- 11:42 В Афганистане при взрыве один полицейский погиб, двое пострадали
- 11:13 Fitch понизило рейтинг Турции до уровня "BB-" с негативным прогнозом
- 11:12 Владимир Карапетян участвовал в международной конференции, посвященной 10- летию ВП
- 11:08 В Сомали в результате атаки на отель погибли не менее десяти человек
- 11:07 Камнепад на проспекте Мясникяна
- 10:54 «РА»: вопрос эксплуатации аэропорта Степанакерта всегда должен быть в нашей повестке
- 10:49 В Арцахе состоялось ежегодное мероприятие TeamBuilding
- 10:43 Европейские индексы - 12-07-19
- 10:42 Американские индексы выросли - 12-07-19
- 10:41 Цены на цветные металлы - 12-07-19
15:11, 06.07.2019
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16:57, 06.07.2019
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18:28, 10.07.2019
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